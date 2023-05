Pfarrkirche St. Nikolaus vor 150 Jahren eingeweiht. Der Rohbau war innerhalb weniger Monate fertig geworden.

Aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums der Weihe der Pfarrkirche St. Nikolaus feiert der Speyerer Bischof Dr. Karlheinz Wiesemann, mit den Gläubigen der Pfarrei am Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, ein Pontifikalamt.

Die Kirche wurde 1868/69 erbaut, nachdem das „Königlich Bayerische Staats-Ministerium des Innern, für Kirchen und – Schulangelegenheiten“ am 27. Januar 1868 schrieb: „Seine Majestät der König haben den vorgelegten Plänen für eine mit einem Kostenaufwand von 37.000 Gulden zu erbauende katholische Kirche in Bellheim die Allerhöchste Genehmigung allergnädigst zu ertheilen geruht…. “ Die Grundsteinlegung für die Kirche erfolgte am 3. September 1868. Lediglich der spätgotische Turm aus dem Jahr 1595 blieb vom mittelalterlichen Vorgängerbau, der 1482 errichtet wurde, erhalten.

Bereits im November 1868 war das Dach fertig und man konnte mit dem Innenausbau der Kirche beginnen. Gotische Altäre, eine gotische Kanzel, gemalte Chorfenster und anderes mehr wurden genehmigt. Erst am 18. Mai 1873 wurde die Kirche offiziell ihrer Bestimmung übergeben und durch den damaligen Bischof von Speyer, Dr. Daniel Bonifacius von Haneberg eingeweiht.

In den Jahren 1896/1897 erfolgte eine Vergrößerung der Kirche und der Turm wurde von 59 auf stolze 72 Meter erhöht. Gleichzeitig wurde der Turm ganz in das Langhaus eingebaut, während die Empore in die Seitenschiffe hinein verlängert wurde.

In den Folgejahren wurden in wiederkehrender Folge immer wieder Renovierungen, insbesondere im Innenbereich, durchgeführt, die erste im Jahr 1914. In den Jahren 1990/1991 erhielt die Kirche unter anderem eine neue Heizungsanlage und einen neuen Plattenbelag. Ein Altar aus fränkischem Marmor ersetzte den hölzernen Tischaltar. Die Räume beiderseits des Turmes werden bis heute als Beicht- beziehungsweise Taufkapelle genutzt.

Zuletzt erfolgten 2013 bis 2016 umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am Turm und am Dach der Kirche. Auch die Außenfassade wurde neu gestrichen. Daran schloss sich eine aufwendige statische Innensanierung an, die im Oktober 2018 beendet wurden. Dabei wurden sowohl das Deckengewölbe als auch die Wände gestrichen, die ursprünglichen „Wandteppiche“ wieder aufgemalt sowie der Kreuzweg und ein Seitenaltar neu gestaltet.

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, der vom Kirchenchor St. Nikolaus mitgestaltet wird, findet im Pfarr- und Jugendheim St. Michael ein Umtrunk mit einem Pfälzer Essen statt, zu dem eingeladen wird.