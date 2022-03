Anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus, die dieses Jahr unter dem Motto „Haltung zeigen“ steht, veranstaltet das Büro für Migration und Integration im Landkreis Germersheim am Donnerstag, 24. März, 19 Uhr, eine Online-Autorenlesung mit Brigitte Heidebrecht.

In ihrem Buch „Fernreise daheim. Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten und anderen Ungereimtheiten“ beleuchtet die Autorin mit Empathie und Humor das Ankommen von Geflüchteten in unserer Gesellschaft - und ihren eigenen Lernprozess, was interkulturelles Verstehen angeht. Geschichten, die unter die Haut gehen, Selbstverständliches in Frage stellen, Existenzielles ins Licht rücken - globale Herausforderung, gespiegelt im Alltäglichen. Konkret und lebendig vermittelt das Buch interkulturelle Aha-Erlebnisse. Es ist ein vielschichtiger Beitrag zu der Frage: Wie schaffen wir das?

Anmeldung

Online-Lesung per Zoom, Büro für Migration und Integration, integration@kreis-germersheim.de, 07274 53-487 oder -2899. Der Zugang zur Online-Lesung wird nach der Anmeldung per Mail zugeschickt.