Die beiden gebürtigen Westpfälzer Gisela und Ludwig Ambos feiern heute diamantene Hochzeit. Erlebt haben sie in all den Jahren viel, so entkam der passionierte Musiker Ludwig einst nur knapp einer Katastrophe.

Seit 60 Jahren sind Gisela und Ludwig Ambos verheiratet, heute dürfen sie ihre diamantene Hochzeit feiern. Angefangen hatte alles in Zweibrücken, der Heimatstadt der beiden, die den Westpfälzer