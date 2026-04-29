Fast vier Jahre war Stefan Müller Leiter der Germersheimer Polizeiinspektion. Nun gibt es einen Wechsel. Ein Vorfall bleibt in Erinnerung.

Ende April ist es offiziell. Den darauffolgenden „Tag der Arbeit“, 1. Mai, gibt es für Stefan Müller dann nicht mehr – zumindest nicht als Polizist. Arbeiten wird der scheidende Leiter der Polizeiinspektion Germersheim dann wahrscheinlich nur noch zu Hause – „im Garten“, wie er verrät. Angst vor dem Ruhestand hat der Erste Polizeihauptkommissar nicht. Er ist sich sicher, dass ihn seine vier Enkel auf Trab halten werden.

Fast 43 Jahre lang Polizist

„Ein Kreis schließt sich“, sagt Müller. Nach seiner Ausbildung bei der Polizei habe er in Germersheim seine erste Wechselschichtdienststelle angetreten. Fast 43 Jahre war Müller Polizist. „Wir haben noch mit der Schreibmaschine angefangen“, erinnert er sich zurück. Die Einsatzberichte habe man auf einem Papier vorgeschrieben, denn wenn man einen Fehler machte, musste man mit der Maschine von vorne beginnen. Einen Computer für Abfragen habe damals nur die Kriminalpolizei gehabt. In den vergangenen Jahrzehnten „hat sich schon viel getan“, sagt Müller. Als Beispiel nennt er die persönliche Ausrüstung der Polizistinnen und Polizisten.

Geisterfahrer unter Drogeneinfluss

Ein Erlebnis mit einem Geisterfahrer bleibt Stefan Müller bis heute in Erinnerung. Bei einer Streifenfahrt seien sein Kollege und er auf einmal von einem Auto überholt worden. Zwar fuhr dieses in dieselbe Richtung wie die beiden Polizisten – allerdings auf der Gegenfahrbahn. „Wir haben versucht, an dem Wagen dranzubleiben“, erinnert sich Müller zurück. Der Geisterfahrer sei aus Richtung Neustadt kommend bis Insheim unterwegs gewesen. Er habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. „Ich hatte viele Bilder im Kopf und lange Zeit danach noch Gedanken gemacht, was hätte passieren können“, sagt Stefan Müller. „Das hat sich auch verbessert.“ Heute gebe es nach belastenden Einsätzen eine Nachbereitung.

Mit Festungsstadt verbunden

„Germersheim ist schon ein Stück von mir“, sagt der PI-Leiter. Er freue sich auf das Festwochenende zur Verleihung der Stadtrechte vor 750 Jahren. „Da haben wir vor zu kommen. Das ist schon eingeplant“, sagt er mit Blick auf die Zukunft. „Ich habe hier schon immer gerne gearbeitet.“ Als er vor knapp vier Jahren die Leitung von Uwe Becker übernahm, während Corona, sei schon erstaunlich gewesen, was in zwei Jahren eingeschlafen war. „Aber die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen und Verwaltungen hat Germersheim schon immer ausgezeichnet“, ergänzt Müller. Die Stimmung innerhalb der PI sei immer gut gewesen, das hänge auch damit zusammen, dass die Inspektion schon immer „viele junge Leute gehabt hat“. Fehlen wird mir der Kontakt zu den Kollegen bei der Polizei, „das Gebabbel morgens, wenn man seinen Dienst antritt“, sagt Stefan Müller.

Nachfolger gut bekannt

Über seinen Nachfolger sagt er: „Ein guter Mann.“ Es „freut mich, dass er es geworden ist“. Seinen Nachfolger kennt Stefan Müller noch aus seiner Zeit als stellvertretender Inspektionsleiter der PI Speyer. Zu der Zeit sei sein Nachfolger Dienstgruppenleiter gewesen. Dann habe der sich für Leitungsfunktionen qualifiziert und sei in den vergangenen Jahren Leiter der Polizeiinspektion Haßloch gewesen. Am 1. Mai wird er seine neue Stelle in Germersheim antreten.