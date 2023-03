Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Radeln ist sehr angesagt. Vielleicht auch deshalb macht sich Matthias Sinn an Fronleichnam mit seinem Klapprad auf den Weg in eine Weltstadt. Für einen guten Zweck und in Erinnerung an einen geliebten Menschen.

Am Donnerstag, an Fronleichnam startet Matthias Sinn zu seiner Klappradtour vom Lustadter Wasserturm zum Pariser Eiffelturm.