Eine 21-jährige Motorradfahrerin war am Sonntag gegen 15.20 Uhr auf L552 in Richtung Zeutern unterwegs, als sie in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Bei dem Unfall erlitt die junge Frau schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei schreibt.