BERG. „Design von Klein – ganz groß“: Dieser Werbespruch zeigt das gesamte Spektrum, das Rüdiger Klein in seinem neu gegründeten Unternehmen in Berg bietet. In der Theresienstraße 3, dem ehemaligen Raiffeisenhaus, warten Groß- und Bannerdrucker, Lasergravur-Maschine und vielerlei Materialien und Ideen auf Kunden, gerne auch aus Frankreich.

Der gelernte Papiermacher „mit höllischem Spaß an Papier“ hat von Aufklebern und Bannern über Internet-Seiten, Kfz-Beschriftungen, Laser-Gravuren und