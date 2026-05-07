Nichts zu beanstanden hatte die Polizei am Dienstag bei einer Schulwegkontrolle in Jockgrim. Zwischen 7.15 bis 8.15 Uhr wurde an der Grundschule kontrolliert. Laut Polizei waren erfreulicherweise alle Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht wurden, ordnungsgemäß gesichert. Der überwiegende Teil der Kinder wurde zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule gebracht. Bei einer Geschwindigkeitsmessung von 8.30 bis 9 Uhr in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim war lediglich ein Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern waren zwischen 9.10 Uhr bis 10.10 Uhr bei 55 gemessenen Fahrzeugen insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Bei weiteren Kontrollen im Ortsbereich Jockgrim war laut Polizei ein Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt, und bei drei Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung abgelaufen.