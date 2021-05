„Das Leben ist wie ein Buch. Wer nie reist, liest nur eine Seite darin.“ Nach dieser Devise sind Michael und Dagmar Fischer aus Neupotz auch in Corona-Zeiten unterwegs – nur eben anders als geplant ...

Unsere Urlaubsplanung, die wir oft zu Beginn des Jahres machen, sah einen Städtetrip mit unserer achtköpfigen Clique nach Prag im Mai vor. Leider musste diese Reise coronabedingt abgesagt beziehungsweise auf das Jahr 2021 verschoben werden. Es wäre der dritte Städtetrip nach Amsterdam (2018) und Paris (2019) gewesen.

Im September war der Besuch der Amputierten-Fußball-Europameisterschaft in Krakau geplant. Die Auslosung fand im Januar statt, aber das Turnier wurde – genau wie die Olympischen Spiele – auf 2021 verschoben. Anstelle der Europameisterschaft gibt es am 19. und 20. September ein Turnier der drei deutschen Mannschaften Anpfiff Hoffenheim, Sportfreunde Braunschweig und Fortuna Düsseldorf in Hoffenheim – eine tolle Gelegenheit diesen Sport live zu sehen. Unser Sohn Florian spielt seit einigen Jahren bei Anpfiff Hoffenheim und in der deutschen Amputierten-Nationalmannschaft. Wir besuchten schon 2017 die Europameisterschaft in Istanbul, wo die deutsche Mannschaft Achter wurde. Deutschland durfte gegen den Gastgeber Türkei sogar das Eröffnungsspiel bestreiten. Das Endspiel Türkei gegen England wurde vor 40.000 Zuschauern im Besiktas-Stadion ausgetragen und war das Highlight der Reise.

Als Ersatz für den Städtetrip verbrachten meine Frau Dagmar und ich Anfang Juni fünf Tage am Bodensee. Die 250 Kilometer lange Anreise fand bei bestem Wetter am 2. Juni im Cabrio statt. Wir waren im Hotel „Volapük“ im Konstanzer Stadtteil Litzelstetten untergebracht. Die meisten Menschen können mit dem Name „Volapük“ nichts anfangen, handelt es sich doch dabei um den Namen einer Plansprache, die vom Pfarrer Johann Martin Schleyer aus Litzelstetten um 1880 erschaffen wurde. Mir ist dieser Name, der aus den englischen Wörtern „World“ und „Speak“ besteht, also „Sprache“ der „Welt“ bedeutet, geläufig, da ich vor circa 30 Jahren einen Esperanto-Kurs besuchte. Esperanto geht auf den polnischen Augenarzt Ludwik Zamenhof zurück und verdrängte Volapük mehr oder weniger.

Über die schöne Stadt Konstanz gibt es den bekannten Spruch: „Konstanz liegt am Bodensee, wer’s nicht glaubt – komm’ selbst und seh’.“ Coronabedingt war leider kein Besuch der angrenzenden Schweiz möglich. Da wir direkt vor dem Hotel eine Bushaltestelle hatten und die Busbenutzung kostenlos war, konnten wir das Auto an vier Tagen stehen lassen. Nach der Ankunft machten wir einen ersten Stadtrundgang und aßen direkt im Hafen zu Abend im Restaurant „Steg 4“.

So schön war der 31. Hochzeitstag

Am zweiten Tag, auf den unser 31. Hochzeitstag fiel, besuchten wir vormittags die drittgrößte Bodenseeinsel, Mainau, mit dem Deutschordenschloss und der Schlosskirche. Nachmittags machten wir einen Spaziergang an der Konstanzer Rheinpromenade. Wir aßen in einem schön gelegenen Biergarten direkt am Rhein. An der daneben befindlichen Rheinbrücke beginnt die Rheinkilometrierung, also „Kilometer Null“. Von dort sind es 370 Rheinkilometer bis zu uns – nach Neupotz.

Am dritten Tag fuhren wir mit dem Bus zum Konstanzer Hafen, um mit der Fähre nach Meersburg zu fahren. Dort besichtigten wir das alte Schloss und die sehr schöne Uferpromenade. Zum Essen waren wir in einem Dönerladen … Was ab und zu sein muss, muss sein! Am vierten Tag fuhren wir mit einem Katamaran nach Friedrichshafen, wo wir das Zeppelin-Museum besuchten und in einem griechischen Restaurant zu Abend aßen. Leider hatten wir da etwas Pech mit dem Wetter.

Nach dem Auschecken aus dem Hotel machten wir noch einen Abstecher auf die größte Bodenseeinsel, nämlich Reichenau, um danach die Heimreise anzutreten. Insgesamt war es eine schöne, empfehlenswerte Reise – und eine Alternative zu unserer ausgefallenen Tour nach Prag.