Nachdem er an einem geparkten Lieferwagen hängen geblieben war, hat sich ein Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Die Fahrerflucht ereignete sich laut Polizei am Freitag, gegen 13 Uhr in der Eisenbahnstraße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich ebenfalls um einen Lieferwagen, Farbe weiß, handeln. An dem anderen Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Wörth, Telefonnummer unter 07271 92210, oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de melden.