Wegen des Bürgerkriegs verließ er Syrien. Jetzt führt er als Pächter des Clubhauses des FVP Maximiliansau die Pizzeria „Mamma Mia“. Wie kam Abdullatif Naasani, hier nur bekannt als „Kojak“, nach Deutschland und wie erging es ihm?

Vor gut viereinhalb Jahren verließ Abdullatif Naasani wegen des Bürgerkrieges seine syrische Heimat. Der 32-jährige Syrer stammt aus Latakia, einer 50 Kilometer südlich der türkischen Grenze am Mittelmeer liegenden Stadt. Sie ist einer der Schauplätze des Bürgerkrieges. Mit 27 Jahren begab er sich – zunächst zusammen mit seiner schwangeren Frau – auf die Flucht. Er hatte seinen Wehrdienst absolviert und dreieinhalb Jahre lang Jura studiert. Dann sollte er wieder zum Militär. „Das konnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Auf welcher Seite sollte ich kämpfen? Das sind doch alles Menschenleben – egal auf welcher Seite“, sagt er.

Mit Schlauchboot nach Griechenland

Er blieb sechs Monate in der Türkei, seiner ersten Station auf der Flucht, ehe seine schwangere Frau wieder nach Syrien zurückkehrte und er mit einem Schlauchboot nach Griechenland gelangte. „Von hier aus ging es zu Fuß, mit Bus oder Auto weiter, bis ich nach Ungarn gelangte“, erzählt Naasani. Über Mazedonien und Österreich kam er nach Passau, wo er Asyl beantragte. Nach zehn Tagen „landete“ er in Bitburg. „Hier arbeitete ich gleich als Geschirrspüler in der Gastronomie, weil ich unbedingt arbeiten und die deutsche Sprache erlernen wollte“, sagt der Syrer.

Sechs Monate blieb er in der Eifel, bevor er nach Maximiliansau zog, wo schon seine Schwester wohnte. Somit ist er hier seit etwa drei Jahren wohnhaft. „Durch Maximiliansauer Leute wurde mir viel geholfen und ich durfte Kunde bei der Wörther Tafel sein, bis ich nach fünf Monaten wieder Arbeit fand“, blickt er zurück.

Tochter ist inzwischen fünf Jahre alt

Schließlich kam auch seine Frau mit dem Kind, einem Mädchen, nach – inzwischen ist es fünf Jahre alt. „Am Anfang sprach es mich mit Onkel anstatt mit Papa an“, sagt „Kojak“ und lächelt dabei. In der Südpfalz vergrößerten ein Junge (zwei Jahre) und ein Mädchen (sieben Monate) die Familie. Er nahm in Maximiliansau an Deutschkursen im CJD teil und wurde aufgrund seiner Vorkenntnisse in B1- und B2-Kurse eingestuft. „Bald arbeitete ich auch wieder in der Gastronomie, beim Griechen in der Vereinsgaststätte des Kleintierzuchtvereins. Als dieser Pächter die Gaststätte aufgab, sollte ich sie übernehmen, was aber aus verschiedenen Gründen nicht klappte“, erzählt er.

„Kojak“ hat dann noch beim neuen Pächter gearbeitet, als ihn der Vorsitzende des Fußballvereins FVP ansprach, ob er nicht ihre Clubhaus-Gaststätte pachten wolle. So eröffnete er diese am 22. März 2019 als „Restaurant Kojak“. Er stellte einen Koch ein, der deutsches und arabisches Essen anbot. „Das ging sehr gut, wir hatten viel zu tun – natürlich auch aufgrund der vielen Fußballspiele“ – bis es dann zur Schließung aufgrund der Pandemie kam. Das dauerte etwa fünf Monate lang. „Ich hatte Angst, dass es lange dauern würde. Zur Sicherheit absolvierte ich im CJD eine Weiterbildung zum CNC Fräser, um möglicherweise einer anderen Arbeit nachgehen zu können.“ Aber nach Ende des Lockdowns ging es für den Syrer doch zur Gastronomie zurück.

Clubhaus seit August geöffnet

Am 1. August eröffnete er wieder die Clubhaus-Gaststätte – dieses Mal als Pizzeria „Mamma Mia“ mit Abhol- und Lieferservice. „Dazu habe ich extra einen Koch eingestellt, der zwar Ägypter ist, aber 20 Jahre lang in Italien gekocht hat“, sagt Naasani. Die erneute Schließung ist für den Pächter ärgerlich. Doch hofft er, dass der Abhol- und Lieferservice erfolgreich sein wird. „Außerdem muss der Fußballbetrieb bald wieder aufgenommen werden, da hier im Clubhaus ja auch viel vom Fußball abhängig ist“, spricht er seine Hoffnungen aus. Doch gehe die „Gesundheit der Menschen vor und das respektiere ich selbstverständlich“. Als anerkannter Asylbewerber hofft er, dass sein Antrag im März des kommenden Jahres auf Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland positiv beschieden wird, wenn er fünf Jahre hier ist. „Ein Jahr danach möchte ich dann den Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit stellen“, blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Zu seinem Heimatland, wo auch noch seine Eltern und Verwandte leben, hat er nur über Whatsapp Kontakt. „Ich kann dort nicht hin, sonst müsste ich gleich zum Militär, was ich in dieser Bürgerkriegssituation auf keinen Fall will“, sagt Naasani. „Ich fühle mich inzwischen in Maximiliansau zu Hause, bei Menschen, die mir viel geholfen und mich immer unterstützt haben.“