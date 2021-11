Ein 45-jähriger Ladendieb kam am Dienstag auf die schlechte Idee, aus einem Einkaufsmarkt in Rülzheim diverse Artikel zu stehlen. Die Polizei stellte bei den Ermittlungen nämlich fest, dass ein offener Haftbefehl gegen ihn besteht. Daher wurde er laut Polizei direkt nach dem Diebstahl in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.