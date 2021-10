Ein 58 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf einem Waldweg bei Marxzell von einem Jogger regungslos unter seinem Auto liegend gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge ist er einem tragischen Unglücksgeschehen zum Opfer gefallen, schreibt die Polizei. Anhand der Spurenlage hat sich gezeigt, dass der aus dem Raum Leonberg stammende 58-Jährige am Donnerstagabend am südlich von Marxzell gelegenen „Jägerweg“ einen Stopp einlegte und aus seinem Fahrzeug ausstieg. Es ist davon auszugehen, dass sich das gegen Wegrollen ungesicherte Auto an dem leicht abschüssigen Waldweg rückwärts in Bewegung setzte. Der Mann wollte es laut Spurenlage wohl von hinten anhalten, geriet dabei aber unter ein Hinterrad und erlitt tödliche Verletzungen.