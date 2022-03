Weil Clubs und Diskotheken zu sind, ist Jan-Henrik Völckel alias DJ Lunex vorübergehend beruflich umgestiegen: Er betreibt jetzt eine Corona-Schnelltest-Station.

Hiphop und House hört er am liebsten. Wenn es saftig satten Sound auf die Ohren gibt und dazu jede Menge Menschen ausgelassen tanzen, dann ist Jan-Henrik Völckel in seinem Element. Der 25-Jährige ist DJ. Er legt Mixed Music professionell in Clubs auf, im Agosta in Karlsruhe beispielsweise oder im Discoplex A8 in Saarbrücken.

Zwar bringt der Job schwierige Arbeitszeiten mit sich. An den jeweiligen Wochenenden geht es von 22 Uhr am Samstag Abend bis sonntags 6 Uhr früh oder, wenn so richtig Party abgeht, auch etwas länger. Aber der große Spaß hinterm Mischpult macht alles wett. „Ich mach’s richtig gerne“, sagt Völckel, der in der Szene als DJ Lunex unterwegs ist. Lunex ist sein Spitzname, der noch aus Jugendzeiten stammt, als man sich beim Videospielen namentlich via Konsole anmelden musste. Das Entertainment der digitalisierten Welt hat ihn seit je fasziniert. Als es vor Jahren die Streamingdienste wie Spotify noch nicht gab, hörte Völckel viel Internetradio und wurde auch selbst aktiv.

Der DJ in ihm leidet

Von zu Hause aus machte er sein Radioprogramm, das dann live ins Netz ging. Vor allem Musik abspielen war dabei angesagt. Er stattete sich mit Equipment aus, lernte Leute kennen, unter anderem Kevin Werling, der als DJ Tennic in Clubs und Diskos der Region auflegt. Ihn begleitete Völckel, als er 18 war, wie eine Art Azubi über viele Monate, assistierte beim Auflegen und lernte viel über das kreativ-künstlerische Handwerk, bis er schließlich selbst Aufträge bekam und im Geschäft sesshaft wurde. Bis März 2020 ging das – dann kam Corona.

Mit dem Lockdown schlossen Clubs und Diskotheken, was für DJ Lunex eine längere schmerzhafte „Freistellung“ bedeutete. Wobei ganz untätig geht es bei ihm nie zu. Völckel hat eine Ausbildung bei Daimler gemacht und ist momentan Schüler in einer kaufmännischen Weiterbildung. Seine „Haupttätigkeit“ also blieb von der Pandemie relativ unberührt. Der DJ Lunex in ihm allerdings litt. „Ich vermisse es sehr“, so Völckel.

Testen ist sinnvolle Aufgabe

Seit Dezember 2021 ist er nun unter die Corona-Schnelltester gegangen. Zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Laura Kolbenschlag, die Inhaberin der Gaststätte „Triple Nine“ ist, hat er in Schaidt eine Teststation eröffnet, die vom Ort sehr gut angenommen wird. Denn zuvor mussten Schaidter fürs zertifizierte Testen lange Fahrzeiten auf sich nehmen, entweder nach Bad Bergzabern oder nach Wörth. „Vor allem für ältere Leute ist es jetzt viel besser“, sagt Völckel, der eingehüllt in Schutzanzug, Handschuhe und Maske diesen Job inzwischen richtig gerne macht. Gar nicht mal des Geldes wegen.

Nein, das Testen sei insbesondere eine sehr sinnvolle Arbeit, sagt er. Negativ, positiv und nicht auswertbar invalid – mit allen Ergebnistypen hat er bereits zu tun gehabt. Angst, dass er sich selbst infiziert, hat er nicht. „Wir sind gut geschützt und die Hygienevorgaben vom Land werden auch kontrolliert“, so Völckel. Anstatt hinter den Turntables steht Völckel nun also in der Hauptstraße 117 beim KoVoTest. Wie lange das noch geht, weiß er nicht.

Die ungewisse Zukunft zehrt an den Nerven aller DJs, landauf, landab. Wenigstens sind Völckels Arbeitszeiten nun moderater. Die Teststation öffnet am Wochenende um elf vormittags, unter der Woche um halb zwei mittags. Da lässt sich’s ausschlafen. Aber das will Völckel eigentlich gar nicht. Auflegen, abtanzen, was erleben wäre viel schöner!

Kontakt

Öffnungszeiten der Teststation: Montag bis Freitag, 13.30 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter https://www.pfalz-coronatest.de