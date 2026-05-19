Als sich Christel und Manfred Schmitz vor 60 Jahren das Ja-Wort gaben, kamen sie in den Genuss von Dudelsack-Klängen. Bei ihrer Diamanthochzeit wird es wohl ruhiger zugehen.

Vor 60 Jahren haben Manfred Schmitz und seine Frau Christel in Osnabrück geheiratet. Damals hat das „Osnabrücker Tageblatt“ – heute die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) – immer ein „Brautpaar der Woche“ vorgestellt. Am 20. Mai 1966 war dies das Brautpaar Schmitz. „Dass wir dafür ausgewählt wurden, war natürlich für uns eine freudige Überraschung und etwas Besonderes, weil es in der Zeitung stand. Dieser Artikel wurde im Familien- und Freundeskreis zum Gesprächsthema und wird bis heute aufbewahrt“, erzählt das Jubelpaar. Da damals gerade die „Britische Woche“ in Osnabrück stattfand, „spielten Dudelsackpfeifer auf, schmetterten Fanfaren und das junge Paar, das sich eben das Ja-Wort fürs Leben gegeben hatte, bekam einen Teil des festlichen Glanzes ab“, schrieb das Tageblatt.

Nun kam ein Anruf aus Osnabrück – mit der Frage, ob es das Brautpaar noch gibt. „Zum Glück konnte ich das bejahen und schon erschien im ,Tageblatt’ ein größerer Artikel, in dem auch die damalige Anzeige als Brautpaar der Woche nochmals veröffentlicht wurde“, berichtet Manfred Schmitz. Gefeiert wird die Diamanthochzeit am Mittwoch in der L’Osteria Romano.

Keine Wohnung für unverheiratetes Paar

Der damals 24-Jährige wuchs mit seiner Familie in Rulle, einer Ortschaft in der Gemeinde Wallenhorst im Landkreis Osnabrück, auf. Die zwei Jahre jüngere Christel Müller kam über ihre Familie nach Osnabrück. „Kennengelernt haben wir uns dort bei zwei miteinander verbundenen Unternehmen der Textilbranche. In Osnabrück und im Umland haben wir unsere gemeinsame Zeit begonnen“, erzählt das Ehepaar. „Am Hochzeitstag lagen bereits sechs gemeinsame Jahre hinter uns. Die standesamtliche Trauung fand in Osnabrück statt, die Feier in Rulle.“

Und da gab es noch eine Besonderheit: Die Hochzeit fiel mit der Silberhochzeit von Manfreds Eltern zusammen. „Das war natürlich gut, weil mein Vater die Hochzeit bezahlt hat“, erinnert dieser sich lachend. Kurz vor der Hochzeit war er beruflich nach Nordhorn gewechselt, wo aber als unverheiratetes Paar keine Wohnung zu bekommen war. „Das war auch mit ein Grund, warum wir uns entschieden haben zu heiraten.“

Mit 84 Jahren noch im Außendienst

Schon bald nach der Hochzeit folgte der Umzug nach Karlsruhe und 1967 dann nach Wörth, wo die beiden Söhne Axel und Volker und Enkelin Nelia im Laufe der Jahre die Familie vergrößerten. Manfred Schmitz betätigte sich in seiner neuen Heimat aktiv am politischen und kulturellen Leben. Er war längere Jahre Vorsitzender der CDU in Wörth und viele Jahre Mitglied des Stadtrates und verschiedener Ausschüsse. 30 Jahre war er Vorsitzender des Sportfischer- und Fischzuchtvereins, „obwohl ich selber nie geangelt habe“. Heute ist er Ehrenvorsitzender. Darüber hinaus ist Schmitz Träger der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Wie auch seine Ehefrau Christel hat er 150 Blutspenden beim DRK abgegeben, ehe die beiden altersbedingt diese gute Tat beenden mussten.

Beruflich wechselte Schmitz von der Textilbranche in die Versicherungswirtschaft, wo er heute noch mit 84 Jahren im Außendienst bei der Württembergischen Versicherung AG tätig ist. „Das macht mir immer noch viel Spaß, wenn ich meine langjährigen Kunden aufsuche und mit ihnen ins Gespräch komme.“