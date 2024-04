Martin Volz (FWG), Ortsbürgermeister von Minfeld, möchte auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel werden und damit Nachfolger von Volker Poß (SPD). Dessen Amtszeit endet im kommenden Jahr, und er will nicht wieder kandidieren.

Die Wahl des neuen Bürgermeisters findet laut Beschluss des Verbandsgemeinderates am Sonntag, 10. November statt. Martin Volz wurde am Freitagabend sowohl von den Mitgliederversammlungen des CDU-Gemeindeverbandes Kandel als auch von der Freien Wählergruppe der Verbandsgemeinde Kandel nominiert. CDU-Vorsitzender Niklas Hogrefe hatte einen gemeinsamen Kandidaten vorgeschlagen und Martin Volz als „erfolgreichen Ortsbürgermeister“ für diese Aufgabe empfohlen. Man möchte eine neue Form der Zusammenarbeit auf Verbandsgemeindeebene, die „bürgerliche Mitte“ stärken und rechne sich gute Chancen für den Wahlgang im November aus, so Hogrefe. Im Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes habe man dieses Thema seit Monaten beraten, informierte Hogrefe jetzt auch die CDU-Mitglieder, die zur Versammlung gekommen waren. Fragen und Diskussionsbeiträge hierzu gab es allerdings nicht.

Gemeinsam werde man es schaffen, zeigte sich auch der Bewerber Martin Volz zuversichtlich. Man wolle diesmal einen Bürgermeister wählen, der von außerhalb der Verwaltung komme. SPD-Mitbewerber Mike Schönlaub ist Leiter des Fachbereichs „Bürgerdienste“ und seit vielen Jahren bei der Verbandsgemeindeverwaltung beschäftigt. Etwas Abstand zur Verwaltung sei aber auf jeden Fall von Vorteil, meinte Martin Volz, der auf einen „Neustart im Verbandsgemeinderat“ im Team mit der CDU setzt.

Seit langem Kommunalpolitiker

Martin Volz ist gelernter Krankenpfleger und arbeitet derzeit als Rettungssanitäter. Er hat viel kommunalpolitische Erfahrung gesammelt. Seit 2004 gehört er dem Ortsgemeinderat Minfeld an, war von 2014 bis 2019 Erster Beigeordneter und ist seit fünf Jahren Ortsbürgermeister. Im Verbandsgemeinderat Kandel ist er seit 2010 als Mitglied der Freien Wählergruppe tätig. Derzeit arbeiten SPD, CDU und Grüne im Verbandsgemeinderat meist geräuschlos zusammen, hatten vor fünf Jahren eine Koalition gebildet. Die CDU stellt derzeit mit Josef Vollmer den Ersten Beigeordneten. Zwei weitere Verbandsbeigeordnete stellen die SPD mit Kerstin Jordan und die Grünen mit Ursula Schmitt-Wagner.

Ob es weitere Bewerber für das Amt des Verbandsbürgermeisters geben wird, steht derzeit noch nicht fest. Erst in seiner jüngsten Sitzung hatte der Verbandsgemeinderat beschlossen, die Stelle auch öffentlich im Staatsanzeiger auszuschreiben. Die Bewerbungsfrist endet am 30. August. Eingestuft wird die Stelle des Bürgermeisters in die Besoldungsgruppe B2 oder B3. Außerdem ist eine Dienstaufwandsentschädigung vorgesehen.