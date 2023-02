Das Bruchsaler Unternehmen Volocopter hat einen Investor aus Japan. „Sumitomo Corporation“, laut Mitteilung eines der größten Handelsunternehmen der Welt, investiert in die elektrischen Flugtaxis. „Sumitomo wird damit auch ein wichtiger strategischer Partner für den kommerziellen Launch im japanischen Markt ab 2025“, heißt es in der Mitteilung. Zudem habe die japanische Zivilluftfahrtbehörde JCAB den Antrag von Volocopter auf eine gleichzeitige Musterzulassung für den VoloCity in Japan angenommen. Um die regionale Öffentlichkeit für Flugtaxis zu sensibilisieren und die Akzeptanz dieser neuen Mobilität zu erhöhen, stellt Volocopter vom 8. bis 12. März ein statisches VoloCity-Modell in Osaka aus.