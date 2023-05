Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Kleintransporter auf der B10 musste am Mittwochmorgen der Grötzinger Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei mitteilt. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 7.20 Uhr von Berghausen kommend in Richtung Durlach in den Tunnel ein. Wahrscheinlich aufgrund von Unaufmerksamkeit geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag des Kleintransporters aus und der 23-Jährige Fahrer zog sich Schürfwunden am Arm zu und erlitt einen Schock. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 13.000 Euro. Zur Durchführung der Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten musste der Grötzinger Tunnel bis circa 9.15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.