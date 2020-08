Am Freitag kam es gegen 16.40 Uhr auf der A8 im Baustellenbereich kurz vor dem Dreieck Karlsruhe zu einem Unfall mit zwei Autos. Ein 19-jähriger holländischer Fahrer hatte beim Fahrstreifenwechsel den Wagen einer 23-Jährigen touchiert. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen die Betongleitwand. Diese verschob sich durch den Aufprall. Die junge Frau wurde in eine Klinik gebracht, nachdem die Rettungskräfte am Unfallort angekommen waren. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Durch die Bergungsarbeiten musste die A8 voll gesperrt werden. Es kam zu einem Stau von bis zu 12 Kilometer Länge. Gegen 18.50 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.