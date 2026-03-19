Bei strahlendem Sonnenschein strömten am Donnerstag mehrere Hundert Zivilisten und Militärs ins Stadion Wrede: Gelöbnis mit großem Programm.

Bevor die Gelöbnisfeier im Stadion Wrede in Germersheim offiziell begann, konnten Angehörige ab dem Vormittag das neue Umfeld ihrer Töchter, Söhne, Freundinnen und Freunde in Augenschein zu nehmen und ins Soldatenleben reinzuschnuppern. Dazu waren mehrere Stationen aufgebaut, wo auch Geräte, Fahrzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr zu besichtigen waren. Und wer wollte, konnte sich am Infomobil der Bundeswehr gleich informieren, wie man Soldat werden kann. Währenddessen donnerten Eurofighter im Formationsflug übers Stadion.

Vor dem Gelöbnis konnten sich Besucher einen Einblick ins Soldatenleben verschaffen ... Foto: Michael Gottschalk ... und Bundeswehr-Gerät besichtigen. Foto: Michael Gottschalk Jetzt geht’s los: Die ersten von über 300 Rekruten marschieren ins Stadion Wrede ein. Foto: Michael Gottschalk Begleitet wird die Zeremonie von den Klängen des Heeresmusikkorps aus Koblenz. Foto: Michael Gottschalk Zum Einmarsch der Truppenfahnen ... Foto: Michael Gottschalk ... erheben sich die mehrere Hundert Angehörigen und Ehrengäste auf der vollbesetzten Tribüne von ihren Plätzen. Foto: Michael Gottschalk Für den Fall der Fälle waren Sanitäter vor Ort, um bei gesundheitlichen Problemen helfen zu können. Foto: Michael Gottschalk Nachdem die Soldaten gelobt hatten, gratulierten ihnen Kommandeur Christian Zerau und Bürgermeister Markus Schaile. Foto: Michael Gottschalk Fulminanter Abschluss der Gelöbnisfeier: Ein Airbus A 400 M dreht drei Schleifen über dem Stadion. Foto: Michael Gottschalk Foto 1 von 9

Am Nachmittag füllte sich die Tribüne mit den Hunderten Angehörigen der Soldaten sowie Ehrengästen. Nach einigen einleitenden Worten zum Dasein der Soldatinnen und Soldaten, die jetzt selbst ihre Betten machen, für Ordnung im Spind sorgen und ihre Krawatten binden, ging es los. Zum klingenden Spiel des Heeresmusikkorps aus Koblenz, das dafür viel Applaus bekam, marschierten die über 300 Rekruten des Germersheimer Luftwaffenausbildungsbataillons, des ABC-Abwehrregiments 750 aus Bruchsal und – neu im Gelöbnisverbund – des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein gemeinsam mit den Truppenfahnen ein.

Als die Formation stand, wurden die Soldaten aufgefordert, ihre Mützen abzuziehen. Danach konnte der Hubschrauber abheben, zwei, drei Runden über dem Stadion drehen und davonfliegen.

Bataillon feiert zwei Jubiläen

Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christian Zerau, wies darauf hin, dass „sein“ Bataillon dieses Jahr nicht nur 70 Jahre Luftwaffe feiert, sondern auch 750 Jahre Stadtrechte von Germersheim. Die angetretenen Rekruten lobte er dafür, dass sie sich aus Überzeugung und freiwillig dazu entschieden haben, Teil der Streitkräfte zu werden. Und dies in Zeiten des Ukraine-Kriegs und „aufgeflammten Auseinandersetzungen im Nahen Osten mit einer bis dahin nicht gekannten Eskalationsstufe“. Dafür „gebührt Ihnen unser aller Respekt und unsere Hochachtung“. Dank zollte er aber auch den Angehörigen für den Rückhalt, den sie den Soldaten gewährten. „Ohne dies alles könnte die Bundeswehr nicht bestehen“, so Zerau.

Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile sagte, dass das Gelöbnis, der Eid, den die Soldaten ablegen, mehr als eine Formel ist. „Es ist ein Versprechen fürs Land und für die Menschen, die hier leben.“ Und mit Blick auf Deutschlands Vergangenheit im Dritten Reich, fügte er ausdrücklich hinzu, dass „dieses Gelöbnis nicht für einzelne Personen, sondern für den Staat abgelegt wird“. Und dass die Soldaten dafür bereit seien, im äußersten Fall auch ihr Leben einzusetzen ...

Respekt! Applaus für Soldaten

Der Aufforderung, den Soldaten doch mal mit einem großen Applaus den ihnen gebührenden Respekt zum Ausdruck zu bringen, kam das Publikum lautstark nach. Zum Ausklang des Gelöbnisses drehte noch ein Airbus A 400 M der Luftwaffe drei Runden über dem Stadion.