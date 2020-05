Unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen werde die Volkshochschule (VHS) Lingenfeld den Kursbetrieb schrittweise wieder aufnehmen. Um den Gesundheitsschutz verantwortungsvoll einhalten zu können, solle Sorgfalt dabei aber Vorrang vor Schnelligkeit haben. Das hat VHS-Leiterin Susanne Grabau mitgeteilt.

Ihren Angaben zufolge sollen zunächst Sprachkurse und Kurse, bei denen der Unterricht unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erfolgen kann, demnächst wieder stattfinden. Wann welcher Kurs starte, werde noch mitgeteilt. Tische seien schon entsprechend umgestellt worden. Ob und wann Sport-, Bewegungs- und Kochkurse wieder stattfinden könnten, sei derzeit noch unklar.

Fest steht dagegen, dass von 7. bis 24. Juli, immer dienstags, mittwochs und freitags, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, ein Spanisch-Sommerworkshop mit Raúl Minarro Garrido im Ortsgemeinde-Rathaus stattfindet. Teilnehmer erhalten dabei die sprachlichen Grundlagen, um sich in einem spanischsprachigen Land zurechtzufinden. „Der Kurs eignet sich auch als Schnupperkurs für den Einstieg in die spanische Sprache.“ Und: „Dabei wird sehr viel Wert auf praktisches Arbeiten gelegt“, heißt es in der Kursbeschreibung. Kosten: 80 Euro. Interessenten können sich per E-Mail (info@vhs-lingenfeld.de) anmelden.

