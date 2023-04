Nach genau 77 Jahren endet nun auch die Kulturarbeit des Gesangvereins „Volkschor Kandel“. Bei der Jahreshauptversammlung beschlossen die Mitglieder (bei einer Gegenstimme) dessen Auflösung, nachdem der Chor nicht mehr singen kann.

Es fehlt der Sängernachwuchs, viele langjährige Sänger sind zwischenzeitlich verstorben oder können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv mitwirken. „Es ist traurig“, so die übereinstimmende Aussage der Mitglieder, den Verein nach 77 Jahren auflösen zu müssen, wir sehen jedoch keine andere Wahl“. Auch der Zusammenschluss mit einem anderen Kandeler Gesangverein kommt nicht in Frage, wie im Verlauf der Versammlung deutlich wurde.

Die Auflösung des Vereins wurde durch den bisherigen Vorsitzenden Karl Deusch bereits im Vorfeld mit einem Rechtsanwalt. Als Liquidatoren benannt wurden Karl Deusch, Fritz Kaiser und Bernd Ohmer. Vorsitzender Deusch hatte eingangs von einem „schwierigen Jahr“ berichtet. Man konnte im Mai 2022 zwar noch das 75-jährige Jubiläum mit Erfolg gestalten und feiern. Danach aber wurde der Singbetrieb ganz eingestellt. In einigen Stimmen fehlten schlicht die erforderlichen Sänger.

Auch Schatzmeister Bernd Ohmer berichtete von einem Minus in der Kasse. Während der Corona-Zeit fehlten Einnahmen, da man keine Veranstaltungen durchführen konnte. Mit dem Volkschor verschwindet in Kandel ein weiteres Stück Kulturgut. Ob eine Abschlussveranstaltung durchgeführt wird, soll noch abgeklärt werden. Beibehalten will man auf jeden Fall den Stammtisch am ersten Donnerstag eines Monats um 18.30 Uhr in der Bienwaldgaststätte.