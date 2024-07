Eine Einbruchserie erschütterte den Vogelzucht-und Waldvogelliebhaberverein Wörth. Trotzdem feierte der Verein mit 110 Mitgliedern am Wochenende sein 50-jähriges Vereinsjubiläum.

Die Gründungsversammlung des Vereins fand am 2. Februar 1974 im alten Schützenhaus hinter dem Bayerischen Hof statt. Es nahmen 24 Personen daran teil. Vereinsgründer war Willi Graf sen. Ziel des Vereins war und ist die Erhaltung und Pflege der einheimischen Vogelwelt. Dazu wurden vom Verein Winterfütterungsplätze, Nistkästen und Brutröhren in der Wörther Gemarkung aufgestellt. Im Jahr 1975 wurde die erste Vogelschau aufgebaut im alten Saal des Bayerischen Hofes. Dieser war bald zu klein und man zog um in die Bienwaldhalle.

Der damals noch über 200 Mitglieder starke Verein hat dann den Entschluss gefasst, offiziell ein Gelände zu suchen, um einen Vogelpark zu bauen. Im Januar 1989 folgte der Spatenstich. Auf dem aufgefüllten Gelände am Ende der Friedrichstraße konnten die ersten Fundamente ausgehoben und betoniert werden. Nach über dreijähriger Bauzeit war es soweit: 20 Volieren und ein großflächiger Innenbereich waren fertiggestellt. Im Juni 1992 wurde das blaue Band vom damaligen Bürgermeister Harald Seiter und dem Vorsitzenden des Vogelvereins Willi Graf durchschnitten.

Vogelpark ein touristischer Mittelpunkt

„Mittlerweile ist unser Vogelpark weit über die Grenzen von Wörth hinaus bekannt. Man kann von einem touristischen Mittelpunkt sprechen. Vor Kurzem hatten wir Besuch von Radlern aus Schottland“, stellte Binkele erfreut fest, bevor er die Ehrungen vornahm. Er bedankte sich auch bei den an den drei Tagen wieder zahlreich erschienenen Gästen für ihre Unterstützung des Vereins in dieser momentan schwierigen Situation.

Für 50-jährige Mitgliedschaft und damit als Gründungsmitglieder konnte er mit Urkunde und Präsent Rolf Pfirrmann, Peter Manier und Willi Graf, der über 30 Jahre vor ihm den Vorsitz hatte, auszeichnen. Alle drei wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Besonders geehrt wurde auch Bruno Daum, der 33 Jahre als Kassenwart für den Verein aktiv war.