In der Mitgliederversammlung, an der auch Ehrenvorsitzender Josef Michels teilnahm, berichtete Vorsitzender Hans-Walter Mittag von einem schwierigen Jahr, in dem das Vereinsleben monatelang auf Eis lag. So war die Vogelschutzhütte lange Zeit geschlossen. Inzwischen läuft der Wirtschaftsbetrieb Dank vieler ehrenamtlicher Helfer reibungslos. Zum Jahresende hatte der Verein 421 Mitglieder und damit 13 mehr als im Vorjahr. Stellvertretend für den bisherigen Vogelschutzwart Frank Schnabel berichtete Günter Klettner, dass die Vogelzählung in den über 200 Nistkästen folgendes Ergebnis ergab: 502 Blaumeisen (2020: 510), 425 Kohlmeisen (409), 105 Sumpfmeisen (106), 62 Trauerschnäpper (54), 45 Kleiber (51), 40 Fledermäuse (45). Andrea Philipp, Manfred Theobald, Erwin Ruckteschler und Klaus-Peter Hahn erklärten sich bereit, künftig bei den Vogelzählungen mitzuhelfen.