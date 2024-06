Das beliebte Ausflugslokal Vogelhaus in Schwegenheim hat nach fast einem Jahr Schließung wieder geöffnet. Ein deutsch-italienisches Trio hat sich in den idyllischen Standort am Waldrand verliebt. Beim Thema Pfälzer Küche konnte es auf die Unterstützung eines Gastes bauen, der selbst jahrzehntelang Pächter war.

Ivana Manarin kam auf ihrem Weg zu und von der Arbeit häufig am Vogelhaus in Schwegenheim