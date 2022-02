Jenseits des Rheins ist die Vogelgrippe schon angekommen und hat Opfer gefordert. Um eine Ausbreitung auf den Kreis Germersheim zu vermeiden, ruft die Kreisverwaltung zu Vorsichtsmaßnahmen auf.

Die Geflügelpest-Epidemie hat nach Mitteilung der Kreisverwaltung in Europa einen Höchststand erreicht. Aktuell seien mehrere Tiere im Zoo Karlsruhe an der Geflügelpest erkrankt und auch daran verstorben. Um einen Eintrag und die Verbreitung des Erregers im Landkreis Germersheim zu vermeiden und eine möglicherweise erforderliche tierschutzkonforme Aufstallungspflicht vorzubereiten, werden alle Tierhalter gebeten vorsorglich ab sofort die sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen in ihren Tierbeständen streng umzusetzen und einzuhalten.

Die Veterinärärzte der Kreisverwaltung weisen auf zahlreiche Biosicherheits- und Unterbringungsmaßnahmen hin. Dazu gehört unter anderem das Vermeiden von Kontakten zwischen Geflügel und Wildvögeln, auch was das Futter anbetrifft, das Tragen und Desinfizieren von Schutzkleidung beim Betreten der Ställe und Auslaufflächen, Gelände gegen unbefugtes Betreten sichern, Bekämpfung von Schadnagern.

Die Veterinäre rufen dazu auf, insbesondere verendete wildlebende Wasservögel, Greifvögel oder reiherartige Tiere finden, diese nicht anzufassen, vor Ort zu belassen und das Veterinäramt bei der Kreisverwaltung, E-Mail veterinaeramt@kreis-germersheim.de, oder die örtliche Polizei informieren, Telefon 07274 9580 oder 07271 92210.

Die Kreisverwaltung weist auch auf die grundsätzliche Meldepflicht von Tieren hin, „unabhängig von der Größe eines Tierbestandes und gilt demnach auch für Klein- und Kleinstbestände. Demnach ist die Haltung von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern und Geflügel, darunter fallen Hühner, Enten, Gänse, Fasanen, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel dem Veterinäramt anzuzeigen. Ebenso Mischbestände. Ein Verstoß gegen die Meldepflicht stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Geldbußen bis zu 30.000 Euro geahndet werden könne.

Info

Weitere Infos bei der Kreisverwaltung, dem Landesuntersuchungsamt und dem Friedrich-Löffler-Institut:

www.kreis-germersheim

https://lua.rlp.de/de/unsere-themen/lexikon/lexikon-g/gefluegelpest/https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/