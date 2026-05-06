Bis zu 1050 Vodafone-Kunden hatten seit 2.41 Uhr am Montagmorgen kein Kabel-TV, Breitbandinternet und kein Telefon. Grund war nach Angaben des Unternehmens eine „Störung in einem sehr kleinen Teil des Glasfaserkabelnetzes und Mobilfunknetzes im Bereich Ludwigshafen, Mutterstadt, Bad Dürkheim und Germersheim“. Aber auch in Teilen von Frankenthal, wie sich im Laufe des Tages herausstellte. Und 950 Kunden hatten gegen 20.30 Uhr am Montagabend auch wieder Internet und Telefonie. „Die Reparatur der restlichen Faserstränge für die noch verbliebenen 100 Kunden gestaltet sich entlang der Bahngleise jedoch schwieriger als erwartet“, so der Unternehmenssprecher. Um 14.01 Uhr am Mittwoch waren auch diese Kunden wieder am Netz. Ursache der Störung war ein Anbindungsfehler: Eine Zufuhrstrecke, über die sämtliche Betroffene an das Vodafone-Netz angeschlossen sind, war vorübergehend außer Betrieb. Zur Behebung der Störung musste ein Kabelschaden beseitigt werden.