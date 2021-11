Mit dem LTE- und 5G-Ausbau sollen im Kreis Funklöcher geschlossen und die Netzkapazität erweitert werden. In Wörth wurde nun eine neue 5G-Station in Betrieb genommen. Mittelfristig soll die gesamte Region ans 5G-Netz angebunden werden.

Vodafone hat in Wörth eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und zugleich die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie 5G gestartet. Aktuell versorgt Vodafone nach eigenen Angaben bereits an acht Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G. An acht weiteren Vodafone-Standorten im Kreis werde die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut, und zwar in Rheinzabern, Berg (zweimal), Hatzenbühl, Wörth, Hagenbach, Rülzheim und Kuhardt.

Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, will Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den 28 bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen.

Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Vodafone-Mobilfunknetz sowie 99,9 Prozent der Bewohner an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Bis Mitte 2022 möchte dieses im Landkreis noch vier weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei würden an vier vorhandenen LTE-Stationen, in Kandel, Berg, Wörth und Hagenbach, zusätzliche LTE-Antennen angebracht, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern.