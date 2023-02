Das Heringsessen an Aschermittwoch hat Tradition. Und das ist aus gut so.

Nun sind sie also endlich wieder da: die tollen Tage. Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz wurden sie von den Narren in diesem Jahr noch sehnsüchtiger erwartet als sonst. Aber: Auch in diesem Jahr wartet schon der Aschermittwoch. Und damit ein anderer schöner Brauch, der pandemiebedingt ebenfalls pausieren musste. Gemeint ist das traditionelle Heringsessen, zu dem vielerorts bereits vor Tagen eingeladen wurde.

Aber warum eigentlich Hering und nicht Forelle, Heilbutt oder Dorsch? Geht natürlich auch, aber das beliebteste Fischgericht am Aschermittwoch ist und bleibt der Heringsschmaus. Dass der Hering im Lieblingsfische-Ranking Platz eins einnimmt, liegt angeblich daran, dass er lange Zeit als günstiges Essen der ärmeren Bevölkerung, aber auch als Speise mit medizinischer Wirkung galt.

Günstig war gestern

Na ja, das hat sich mittlerweile geändert. Wirklich günstig ist der Hering auch nicht mehr. Aber welches Lebensmittel ist das in der heutigen Zeit noch? Bleibt die Sache mit der Gesundheit. Die kann dem Hering niemand nehmen. Er ist reich an Eiweiß, Vitamin A und Vitamin B12 und hat viele Omega-3-Fettsäuren. Besonders beim Vitamin B12 werden alle Feierwütigen hellhörig. Es gehört zu den Vitaminen, die beim Alkoholkonsum besonders stark verbraucht werden. Unter anderem ein Grund, warum man sich nach durchzechter Nacht müde und schlapp fühlt.

Übrigens bringt es gar nichts, ein oder zwei Dosen Hering zum Rosenmontagsball mitzuschleppen und zwischen zwei Schnäpsen an der Bar ein Fischlein zu verzehren. Da ist das Heringsessen an Aschermittwoch ungleich effektiver.