Karlsruhe. Bereits zum vierten Mal veranstaltet am 11. Mai die Zentrale Studienberatung (ZSB) der Hochschule Karlsruhe einen virtuellen Beratungsabend. Wie immer soll die Frage beantwortet werden: „Was kommt nach der Schule?“.

Dabei gibt der ZSB zahlreiche Hilfestellungen bei der Studienwahl: Wie finde ich heraus, wo meine beruflichen Interessen liegen und welche Studiengänge dazu passen könnten? Wie unterscheiden sich die Studiengänge einzelner Hochschulen mit ähnlich klingendem Namen voneinander? Wie kann ich möglichst effizient Studiengänge und deren Inhalte recherchieren? Habe ich eine Chance, in meinem Wunschstudiengang zugelassen zu werden und was gibt es für Alternativen?

Auf diese und viele weitere Fragen wissen die Studienberaterinnen der ZSB beim virtuellen Beratungsabend eine Antwort und helfen, den Überblick in der großen Menge an Studienwahlmöglichkeiten zu behalten.

Info



Die Online-Veranstaltung findet am 11. Mai 2021 von 18 bis 19.30 Uhr als zoom-Konferenz statt. Link zur Veranstaltung ab 17.45 Uhr: Meeting-ID: 925 2103 5279, Kenncode: 144293. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Kontakt: per E-Mail an studienberatung@h-ka.de, telefonisch unter 0721 925-1088