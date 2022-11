Der virtuelle Adventskalender der Pfarrei Mariä Heimsuchung startet zum siebten Mal, diesmal zum Thema „Himmelslichter“. Die täglichen kurzen Nachrichten auf Smartphone oder Tablet drehen sich um Orientierung, die Sehnsucht nach dem Licht. Sie sollen durch die dunkle Jahreszeit im Advent begleiten und auf Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, vorbereiten. Unterlegt sind sie mit Fotos von Bürgern, die bei der Pfarrei auf Aufruf eingereicht wurden – Himmelslichter in vielfältiger Art und aus den verschiedensten Perspektiven.

Interessierte können sich über Whatsapp anmelden oder auf der Homepage der Pfarrei die Impulse lesen. Die Impulse wird es auch in der Pfarrei App geben, in der offenen Gruppe Adventskalender 2022. So erhält man die Nachrichten auf das Handy: Telefonnummer 0151 14879617 als Kontakt im Smartphone speichern, eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt „Start“ schicken. Die Telefonnummern werden anonymisiert gespeichert. Wer das Angebot nicht mehr nutzen möchte, sendet die Nachricht „Stopp“. Nachrichten können nicht von anderen Empfängern gesehen werden. Im Januar werden die Kontakte gelöscht.