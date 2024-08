Nur noch zwei Tage, dann öffnet die Pan-Vinothek wieder ihre Pforten in der ehemaligen Spritfabrik Berkel in der Klosterstraße in Germersheim – mit neuem Konzept.

Los geht es am Mittwoch, 7. August, 17 Uhr, mit einem „Grand Opening“, sagte Timo Heidrich, Geschäftsführer der Germersheimer MHC-Gruppe, die das Lokal gepachtet hat, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Und zum Wochenende hin werde man dann voll durchstarten. Zunächst werde allerdings nur die Vinothek öffnen, wo die Gäste nicht nur Wein trinken, sondern auch Kleinigkeiten essen können, Pfälzer Taps zum Beispiel, Käse- und Schinkenplatte, so Heidrich. Im September werde dann auch das Restaurant wieder öffnen. „Fine Dining“ werde hier in elegantem Ambiente angesagt sein. Exquisit zwar, aber legerer als vor der Schließung, als das Wirtsehepaar Schneider federführend in der Pan war, von dem man sich getrennt hat, so Heidrich. Deshalb ist die Pan seit Mitte Juni geschlossen. Vielmehr soll es ein Lokal sein, wo insbesondere die Germersheimerinnen und Germersheimer gerne mal hingehen. Unter anderem soll es ein Mittagstisch-Angebot mit wechselnden Gerichten geben.

Und sollte es regnen, findet sich drinnen ein Plätzchen. Foto: Güzel/gratis

Das Personal im Service werde das gleiche wie bisher sein, in der Küche ebenso. Wobei ein zweiter Koch noch hinzukommen soll, der Vertrag ist fertig, und ein dritter, der als Ideengeber fungieren soll, noch gesucht wird, sagte Heidrich. Es werde auch weiterhin ausgebildet. Anders als zuvor werde das Lokal nun von Serpil Güzel geleitet. Sie sei zuvor schon für das MHC-Schulungszentrum in Germersheim und das dafür erforderliche Catering zuständig gewesen, dem die Pan weiterhin dienen soll.

In der Pan kommen vorerst nur Kleinigkeiten auf den Teller, Pfälzer Tapas etwa. Foto: Güzel/gratis

Info

Die Pan Vinothek in der Klosterstraße in Germersheim öffnet wieder am Mittwoch, 7. August. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr.