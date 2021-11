Die „Villa Kunterbunt“ ist ein privater Träger, der sich in mehreren Einrichtungen und in verschiedenen Angebotsformen um circa 220 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen einem Monat und 21 Jahren kümmert. Zu den Angeboten in der Pfalz und im badischen Raum gehören familienorientierte Wohngruppen, Erziehungsstellen und Tagesgruppen, sozialpädagogische Familienhilfe, Schulbegleitung, Einzelbetreuung von Kindern und die Arbeit mit Pflegefamilien. Das Stammhaus, ein Kinderheim, mit Verwaltung befindet sich in Bruchsal. Aktuell sind 78 Mitarbeiter bei „Villa Kunterbunt“ beschäftigt, fünf Erzieher befinden sich in Ausbildung. Weitere Infos im Internet auf www.vkunterbunt.de.