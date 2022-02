Kandel. Ab sofort kann man sich bei der Impfaktion von Verbandsgemeinde und Stadt Kandel in der Stadthalle die vierte Covid-Impfung verabreichen lassen. Hierauf weisen die beteiligten Ärzte, Dr. Thomas Dambach (Kandel) und Dr. Rainer Fritz (Wörth) hin.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die vierte Impfung vor allem für Menschen ab 70 sowie für Bewohner von Altenheimen, Menschen mit Immunschwäche-Krankheiten und Beschäftige in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen soll die erneute Auffrischungsimpfung frühestens drei Monate nach dem ersten Booster verabreicht werden, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen frühestens nach einem halben Jahr. Näheres können Interessierte mit einem Arzt vor Ort abklären.

Möglich sind auch Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit den Mitteln von Biontech und Moderna. Geimpft wird in dieser Woche am Freitag, 18. Februar, von 16 bis 18 Uhr, und am Samstag, 19. Februar, von 11 bis 13 Uhr. Seit Jahresbeginn wurden bereits 1300 Impfungen vorgenommen.

Info



Anmeldung unter www.terminland.eu/VG-Kandel. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, steht die Verbandsgemeindeverwaltung unter Telefonnummer 07275 960-124 (Mo-Fr von 10-12 Uhr) zur Verfügung.