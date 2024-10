Eine Hundedame und Pferde unterstützen in einer neuen Praxis die therapeutische Arbeit. Alena Guttenbacher behandelt überwiegend Kinder und Jugendliche.

Besucher der Ergotherapie-Praxis von Alena Guttenbacher werden schon an der Tür zur Praxis von Hündin Bijou freundlich begrüßt. Dem Charme des kleinen Mischlings aus Mops und Beagle kann sich kaum jemand entziehen, und selbst ängstliche Menschen fassen schnell Vertrauen zu dem sympathischen Vierbeiner. „Für mich und meine Arbeit wirkt Bijou wie ein „enormer Eisbrecher, wie ein Türöffner zum Innern meiner Patienten“, erklärt Alena Guttenbacher die Gegenwart der Hündin.

Erst Krankenschwester, dann Ergotherapeutin

Im August ist die Ergotherapeutin in ihre neuen Praxisräume eingezogen. Die 1993 geborene Pfälzerin wuchs in Schaidt auf, lebt heute in Jockgrim und absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zur Krankenschwester. „Ich habe mir in diesem Beruf mehr Zeit für die Patienten gewünscht, die es aber im Klinikalltag nicht gab.“ Weil sie die Arbeit einer Tante, einer Ergotherapeutin, kannte, „absolvierte ich noch eine Ausbildung für diesen Beruf.“ Sechs Jahre arbeitete die Mutter eines Kleinkindes im Pfalzklinikums in Klingenmünster. Sie liebäugelte nach der Babypause mit einer eigenen Praxis und erklärte: „Als Reiterin habe ich schon früh die Vision gehabt, Pferde zu Therapiezwecken bei meiner Arbeit mit einzubringen.“