Durch Polizisten der Inspektion Germersheim wurde am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr im Bereich der Postgrabenstraße die Geschwindigkeit gemessen. Vier Fahrzeugführer wurden in der 30er-Zone mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zudem gab es an zwei Fahrzeugen technische Mängel.