Vier Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot im Bereich „Hirschgraben“ in Lingenfeld hat die Polizei Germersheim am Dienstag geahndet. Der Verkehr wurde zwischen 8.15 und 9 Uhr kontrolliert. Weiterhin wurden laut Polizei an zwei Fahrzeugen technische Mängel entdeckt.