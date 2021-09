Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend in der Mercedes-Benz-Straße: Ein 20-Jähriger war mit seinem Auto zu schnell unterwegs und kam in der Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte laut Polizei mit mehreren Sträuchern und kleineren Bäumen. Dabei wurde sowohl der Fahrer als auch seine drei Beifahrer teilweise schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäusern gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige eigentlich seinen Führerschein aufgrund eines Fahrverbots abgeben musste und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.