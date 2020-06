Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein Taschendieb in Karlsruhe gemacht. Gleich zu vier Taschendiebstählen kam es am späten Dienstagabend im Bereich des Schlossgartens, der zu dieser Zeit eigentlich bereits für Besucher geschlossenen ist. Unter dem Schutz der Dunkelheit nahm der bislang unbekannte Täter zwischen 22.50 Uhr und 1 Uhr die meist kurz unbeaufsichtigten Taschen an sich und verschwand mit diesen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon 0721 666-3311 zu melden.