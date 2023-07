Vier Tage lang, vom Samstag, 8., bis zum Dienstag, 11. Juli, feiert Schaidt seine traditionelle Kerwe auf der Festmeile im Dorfmittelpunkt. Die offizielle Eröffnung der „Schääder Kerwe“ mit dem traditionellen Fassanstich durch Ortsvorsteher Kurt Geörger findet am Samstagabend nach dem Wortgottesdienst vor der Festbühne statt. Der Gottesdienst mit Pfarrer Stanislaus Mach beginnt um 18.30 Uhr. Traditionell sorgt der Musikverein Harmonie auf der Festmeile für Speisen und Getränke, sowie für die Unterhaltung. Die Weinlounge im Pfarrhof, die ebenfalls vom Musikverein betrieben wird, lädt mit auserlesenen Weinen und Köstlichkeiten zum Verweilen ein. Der Heimatverein wird zur Schaidter Kerwekultur am Sonntag wieder das Viehstrichmuseum im Bürgerhaus öffnen. Am Sonntag gegen 15 Uhr wird es wieder für alle Kinder einen Luftballonwettbewerb geben.

Im Erdgeschoss des Bürgerhauses wird die Topothek von Schaidt, als Teil der „Digitalen Museen Wörth“, präsentiert. Abgerundet wird das Angebot des Heimatvereins mit Kaffee und Kuchen. Von Samstag bis Montag lädt der Wasisch’n-Verein in die Speckstraße ein. Dort wird wieder die Cubar geöffnet sein mit Getränken, Cocktails und Unterhaltung. Am Dienstag lädt der TuS 08 mit dem traditionellen Leberknödelessen zum Festausklang ein.