Ab kommendem Freitag wird in Wörth wieder Maimarkt gefeiert. Neben den traditionellen Angeboten dürfen sich die Besucher auch auf einige Premieren freuen.

„Vier Tage voller Spaß, Action und guter Laune warten auf Sie“, mit diesen Worten lädt Ortsvorsteher Helmut Wesper zum Wörther Maimarkt vom Freitag, 15. Mai, bis Montag, 18. Mai, auf den Festplatz und in die Festhalle ein. Die bekannten Schaustellerfamilien sind wieder am Start. Das Angebot von Autoscooter, Kinderkarussell, Glücksrad, Schießbude, Verlosung und Süßwaren wurde erweitert mit dem „Twister“ und einem Bungee-Trampolin.

Das kulinarische Angebot ist wieder reichhaltig. Die tägliche Bewirtung übernimmt wie jedes Jahr der Gesangverein Männerchor gemeinsam mit dem Team „Café Chaos“, wo täglich Steak, Spießbraten vom Holzkohlegrill, Bratwurst, Crêpes, Flammkuchen angeboten werden. Am Sonntag gibt es zusätzlich Schweinelende und am Montag traditionell Flääschknepp mit Meerrettichsoße. Der Kamerunische Verein bringt samstags und sonntags exotische Leckereien, der neue Verein „Pfützenschützen“ serviert Langos und ergänzt das vegetarische Angebot.

Der Marktbetrieb beginnt am Freitag um 17 Uhr. Gestartet wird um 17.30 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich, unterstützt durch den Musikverein Edelweiß. Anschließend gibt es Freibier und zünftige Musik. Um 19.30 Uhr beginnt das Abendprogramm im Foyer der Festhalle mit einem lockeren Konzert „ChorConTakt“, bei dem zwei Chöre auftreten, und zwar der Männerchor des Gesangvereins und „Living Voices“. Danach sorgt das in der Pfalz bestens bekannte Duo „Jo Paul & Sabrina“ ab 21.30 Uhr für die Unterhaltung. Die Stadt Wörth präsentiert am Freitag mit der Wasserbar vom Verein „a tip: tap“ eine nachhaltige Alternative zum Wasser in Flaschen. Frisches Trinkwasser wird den Besuchern kostenfrei bereitgestellt.

Am Samstag startet um 19 Uhr im Foyer der Festhalle das „Singen der modernen Chöre“, das auch zum Mitsingen einlädt. Im Anschluss sorgt ab 21 Uhr Markus Eisel mit dem Programm „Zammesinge“ für Stimmung.

Der Sonntag beginnt in der Festhalle mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr. Von 11 bis 16 Uhr öffnen die Stände vom Hofflohmarkt in der Bienwaldsiedlung, von 13 bis 18 Uhr findet der verkaufsoffene Sonntag mit einer kleinen Gewerbeschau im Einkaufszentrum statt, um 16 Uhr präsentiert der Zauberer Fabian Stucki vor oder in der Festhalle sein neues Familien- und Kinderprogramm. Aufgrund einer teilweisen Platzsperrung und der hohen Gema-Gebühren gibt es dieses Jahr keine Außenbühne mit den Liveevents.

Am Montag, dem Familientag mit Angeboten der Schausteller, beginnt um 19 Uhr zum Festabschluss das Freundschaftssingen der Wörther Chöre.