Vier Tage lang, von Samstag bis Dienstag, 9. bis 12. Juli, feiert Schaidt, nach zweijähriger Corona-Pause, seine traditionelle Kirchweih auf der Festmeile im Dorfmittelpunkt. Offiziell eröffnet wird die Kerwe am Samstag, um 19 Uhr, mit dem Fassanstich von Ortsvorsteher Kurt Geörger auf der kleinen Festbühne. Der Musikverein Harmonie sorgt für Speisen, Getränke und Unterhaltung. Der Verein richtet auch eine Weinlounge im Pfarrhof ein. Der Heimatverein öffnet am Sonntag das Viehstrichmuseum im Bürgerhaus. Dort werden neben den bekannten Exponaten auch welche zum Schwerpunktthema „Kochen und Backen in früheren Zeiten“ zu sehen sein. Im Erdgeschoss, hier gibt’s auch Kaffee und Kuchen, wird eine digitale Ausstellung gezeigt. Von Samstag bis Montag lädt der „Wasisch’n“-Verein in die „Cubar“ in der Speckstraße zu Cocktails und Unterhaltung ein. Am Dienstag, vor dem Festausklang, bieten Schausteller am Nachmittag einen Familientag an.