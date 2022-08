Das beliebteste Fest der Bienwaldgemeinde steht vor der Tür: Vom 13. bis 16. August feiert Büchelberg seine Kerwe. Dann wird der Festplatz bei der Mehrzweckhalle wieder zum fröhlichen Treffpunkt für Jung und Alt.

Auch viele Büchelberger, die zwischenzeitlich andernorts wohnen, kommen traditionsgemäß über die Kerwe in ihren Heimatort zu Besuch. Bewirtet werden die Gäste durch die drei Büchelberger Vereine TTC, SVB und Musikverein. Autoscooter, Karussell und verschiedene Buden sind aufgebaut. Los geht es in diesem Jahr bereits am Freitag, 12. August. An diesem Tag möchte der Tischtennisclub (TTC) anlässlich seines 40-jährigen Bestehens eine Dorfmeisterschaft ausspielen. Hobbyspieler aus Vereinen und Gruppen, aber auch Einzelpersonen können mitmachen und den „Dorfmeister“ unter sich ausmachen. Zuschauer sind in der Halle erwünscht.

Kerwe-Eröffnung mit dem Fassanstich ist am Samstag, 13. August, um 18 Uhr. Der Musikverein unterhält. An den Kerwetagen von Sonntag bis Dienstag gibt es einen Mittagstisch am Festplatz. Der Förderverein der Grundschule bereichert am Kerwesonntag mit dem Verkauf von Kaffee und Waffeln das Angebot. An diesem Tag hat auch das Heimatmuseum „Laurentiushofe“ geöffnet und vermittelt Eindrücke vom Leben in früherer Zeit. Die Foto-Ausstellung „Der Bienwald und seine Tiere“ kann im Rathaus besucht werden. Abschluss der Kerwe ist am Dienstag. Von 19 bis 22 Uhr gibt es Live-Musik mit „Acoustic & Amazing“.