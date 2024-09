Die Gemeinde feiert vom Samstag, 14., bis zum Dienstag, 17. September, ihre traditionelle Kerwe. Diese wird traditionsgemäß am Samstag um 16.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet.

Der Umzug, angeführt vom Musikverein „Seerose“, zieht ab 17 Uhr vom Kirchplatz durch die Hauptstraße zum Festplatz im Weidfeld. Den Baum transportiert wieder Egon Hoffmann mit seinem Traktor. Der Wagen mit dem Kerwekranz wird gezogen von acht Mädels vom Turn- und Sportverein. Der neu gewählte Bürgermeister Stefan Gehrlein hat alle Mitglieder des Gemeinderates und des Kulturkreises eingeladen, sich beim Kerweumzug hinter dem Kerwebaum einzureihen. Die Kita „Arche Noah“ und die Grundschule werden ebenfalls beim Zug dabei sein. Die Aufstellung des Kerwebaums am Festplatz übernimmt die Freiwillige Feuerwehr.

Ortsbürgermeister Gehrlein möchte dann nach seinem Fassanstich bei Freibier und netten Gesprächen auf die Neupotzer Kerwe am Kerweplatz anstoßen. Die Grundschulkinder wollen traditionsgemäß ihren Luftballon-Wettbewerb starten. Zahlreiche Schausteller werden am Kerweplatz mit ihren Ständen und Fahrgeschäften für Kurzweil bei Jung und Alt sorgen. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik mit „Michael Jochum und Kollegen“. Der Sonntag wird eröffnet um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins „Seerose“. Um 15 Uhr lädt der FC „Viktoria“ auf dem Neupotzer Sportplatz zum Kerwespiel FC Neupotz gegen SG Steinweiler ein.

Eine alte Tradition wird auch in diesem Jahr wieder gepflegt, denn am Kerwemontag treffen sich um 10.30 Uhr die Sänger des Gesangvereins „Frohsinn“ zum Kerwesingen im Festzelt. Ab 20 Uhr wird die „Xanxgrubb“ wieder für Stimmung und gute Laune sorgen. Zum Ausklang am Dienstag lädt der Ortsbürgermeister ab 17 Uhr alle Kinder zu Freifahrten auf dem Karussell ein. Ab 19 Uhr gibt es Live-Gitarrenmusik von örtlichen Künstlern.