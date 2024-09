Mit einem Kerweumzug wird am Samstag, 7. September, die viertägige Kerwe eröffnet. Das Konzept der vergangenen Jahre soll Ortsbürgermeister Christian Schwab zufolge beibehalten werden. Der Umzug startet gegen 17.30 Uhr und um 18 Uhr soll auf dem Platz der Fassanstich erfolgen – unter musikalischer Begleitung der Blasmusik. Bis Dienstag, 10. September, feiert Kuhardt die Gemeinde ihre Kirchweih mit Live-Musik für alle Geschmäcker, wie es seitens der Gemeinde heißt. Am Eröffnungstag spielt ab 21 Uhr die Band „Addicted“. Mit einem Gottesdienst im Freien wird am Sonntag um 10 Uhr der Tag begonnen. Einen Frühschoppen mit dem Gesangverein Männerchor schließt sich um 11.30 Uhr an. Die Kerwe öffnet um 12 Uhr. Familien dürfen sich ab 14 Uhr auf den Kerwe-Kaffee freuen. Live-Musik mit „Boomers Paradise“ gibt es ab 20 Uhr. Am Montag beginnt die Kerwe um 14 Uhr ebenfalls mit einem Kerwe-Kaffee. „Rott 7“ spielen ab 20 Uhr und geben auch die neue Kuhardter Dorfhymne aus dem SWR1-Heimspiel zum Besten. 300 Zettel mit dem Liedtext sollen laut Ortsgemeinde ausgelegt werden. Dienstags klingt die Kerwe dann aus. Am Montag und Dienstag wird die Kerwe um 16 Uhr eröffnet.