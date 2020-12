Vier weitere ältere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Damit gab es im Kreis insgesamt 44 Todesfälle.

500 bestätigte positive Fälle gibt es derzeit, darin sind 32 Neuinfektionen enthalten. Die Gesamtzahl beläuft sich seit Beginn der Pandemie auf 2091 Infizierte.

Neu betroffen sind folgende Einrichtungen: An der Richard von Weizsäcker Realschule Plus in Germersheim und in der Kindertagesstätte Im Schwalbennest in Jockgrim gibt es je einen neuen positiven Fall. Die Ermittlungen dauern noch an. Nach einem Fall in der Kita Albertino in Jockgrim befinden sich die Kontaktpersonen in Quarantäne.

Statistik