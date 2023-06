An Seen, Flüssen oder am Wasserfall: Bundesweit werden an diesem Wochenende Menschen an besonderen Orten getauft. Auch die Protestanten in Germersheim richten ein ungewöhnliches Tauffest aus, allerdings erst später.

Die Kampagne hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gestartet. Der Termin jetzt am Wochenende habe zwar nicht gepasst, sagt Jürgen Schaaf, Medienreferent des Dekanats Germersheim. Aber die Idee an besonderen Orten ein Tauffest auszurichten haben die Germersheimer Protestanten aufgegriffen. Es findet am Samstag, 15. Juli, am Brunnen am Martin-Luther-Platz bei der Sondernheimer Kirche statt und beginnt mit einem öffentlichen Gottesdienst um 15 Uhr. Der Brunnen habe vier Hähne, an denen vier Pfarrer gleichzeitig taufen werden. Angemeldet sind 13 Familien mit 19 Täuflingen.

Eine Taufe unter freiem Himmel und in Gemeinschaft mit anderen Täuflingen sei für viele Menschen reizvoll, meint Schaaf. Die Feier sei „unkompliziert und familienfreundlich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Landeskirche. Die beteiligten Familien aus Germersheim bestücken gemeinsam ein Buffet, dazu gibt es Flammkuchen und Musik der Band Backbeat. Das Fest könne auch eine finanziell günstige Option zur großen Familienfeier sein, sagt Schaaf.

In der Pfalz sind für Samstag und Sonntag rund 350 Taufen angemeldet. Mancherorts sind auch spontane Taufen möglich.