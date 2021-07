Aktuell leben im Landkreis Germersheim 67 positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen, so die Kreisverwaltung am Donnerstag. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 5642 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie. Seit Mittwoch wurden vier neue Fälle registriert. (Stand 29. Juli 2021, 12.30 Uhr). Die Inzidenz beträgt wir am Vortag 30,2.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 380 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/1 aktuell positiv gestestete Person/358 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 881/10/863/8

VG Kandel: 506/4/497/5

VG Jockgrim: 587/2/571/14

VG Rülzheim: 558/7/542/9

VG Bellheim: 658/5/625/28

Germersheim: 1266/29/1219/18

VG Lingenfeld: 806/9/774/23

Kreis GER: 5642/67/5449/126.