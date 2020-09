Drei neue Corona-Infizierte gegenüber dem Vortag meldet das Gesundheitsamt am Freitag (Stand 12.30 Uhr). 39 Menschen im Kreis sind derzeit positiv auf das Virus getestet. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 339 Corona-Fälle bestätigt. Am vergangenen Freitag waren es 305 bestätigte Infizierte. Also gab es im Verlauf einer Woche 34 neue Fälle. 294 Menschen sind mittlerweile wieder gesund, es gab sechs Todesfälle.