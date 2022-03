Vier der 20 neuen rheinland-pfälzischen Schwerpunktgemeinden für Dorferneuerung liegen in der Südpfalz: Kuhardt, Leimersheim, Leinsweiler und Ranschbach. Ab diesem Jahr würden folglich insgesamt 154 Gemeinden von dieser Schwerpunkt-Anerkennung profitieren. Darüber informierte am Freitag das Innenministerium.

Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde erfolgt demnach für die Dauer von acht Jahren. Gemeinsam mit der Dorfmoderation werde ein umfassender Beteiligungsprozess in Gang gesetzt und ein zukunftsbeständiges Leitbild entwickelt. Zudem stehe den privaten und öffentlichen Bauherren eine qualifizierte Bauberatung zur Verfügung, um die Stärkung der Innenentwicklung weiter voranzutreiben.

Schwerpunkte der Dorferneuerung sind laut Ministerium struktur- und funktionsverbessernde Maßnahmen, die die Ortskerne stärken und wiederbeleben sollen, um damit die unverwechselbare Siedlungs- und Kulturlandschaft erhalten. Insgesamt stünden über 24 Millionen Euro in diesem Jahr zur Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Mit dieser Summe könnten wichtige Projekte realisiert werden, die zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur in den Gemeinden beitragen“, betonte der Minister.

Im Programmjahr 2021 wurden laut Pressemitteilung in der Dorferneuerung 64 Dorfmoderationen mit einer Gesamtzuwendung von über 750.00 Euro gefördert. Durch die Dorferneuerung seien 220 öffentliche und 1200 private Maßnahmen unterstützt worden. Mit Zuwendungen in Höhe von rund 25 Millionen Euro seien Investitionen in Höhe von rund 148 Millionen Euro ausgelöst worden.